Deddy | truffa su WhatsApp | “C’è un co***one che…”

Leggi su ck12

(Di martedì 20 luglio 2021), il giovane cantante torinese è stato vittima di una. Nel dettaglio qualcuno si è spacciato per lui suIl giovane cantante è stato vittima di unasu(screenshot video)La carriera di, dopo la fortunata partecipazione ad Amci, sta decollando senza intoppi. Il giovane cantante torinese sta raccogliendo grandi consensi dopo la pubblicazione del suo primo EP ”Il cielo contromano”. Il prossimo inverno partirà anche il suo tour, con i biglietti che sono andati letteralmente a ruba in pochissimo tempo. Tuttavia, in queste ore, ...