Cecilia Strada esulta insieme a ResQ: “Abbiamo la nave” (Di martedì 20 luglio 2021) A fare da megafono all’annuncio di Cecilia Strada, ex presidentessa di Emergency e figlia di Gino Strada, è stato Facebook. In un post, la filandropa ha raccontato con gioia l’arrivo di una nuova nave per l’ONG ResQ – People saving people: un’impresa riuscita grazie all’aiuto di una fitta rete di donatori. Soddisfazione esternata anche dal presidente di ResQ Luciano Scalettari. nave ResQ – ResQ – People saving people, Fonte foto: profilo Facebook Cecilia Strada (e ONG ResQ – People saving ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021) A fare da megafono all’annuncio di, ex presidentessa di Emergency e figlia di Gino, è stato Facebook. In un post, la filandropa ha raccontato con gioia l’arrivo di una nuovaper l’ONG– People saving people: un’impresa riuscita grazie all’aiuto di una fitta rete di donatori. Soddisfazione esternata anche dal presidente diLuciano Scalettari.– People saving people, Fonte foto: profilo Facebook(e ONG– People saving ...

Advertising

lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - mauroberruto : Con orgoglio, mesi fa, una nave di carta era partita da casa mia e di tanti altri amici, ma ora… c’è quella vera! B… - AnCeRuFaMa1 : @MauroLeonardi3 Una preghiera per mia figlia Cecilia per la salute di mia sorella per i nostri progetti futuri per… - Ilsaggiopetty : RT @ElenaCaracozza: @resqpeople Buon vento e grazie #ResQPeople per coprire i nostri mari in un momento un cui le navi di salvataggio delle… - ElenaCaracozza : @resqpeople Buon vento e grazie #ResQPeople per coprire i nostri mari in un momento un cui le navi di salvataggio d… -