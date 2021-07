Calcio, Olimpiadi Tokyo: i gironi ai raggi X. Gruppi C e D già decisi sulla carta, rebus in quello B (Di martedì 20 luglio 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo cominceranno ufficialmente con la cerimonia d’apertura del 23 luglio, ma alcuni sport di squadra prenderanno il via in anticipo. Tra di questi c’è il torneo di Calcio, che partirà mercoledì 21 luglio, con sedici squadre a battagliare per l’oro. Vediamo la composizione dei quattro gironi, con le prime due di ogni raggruppamento che otterrà il pass per i quarti di finale. GIRONE A Nel girone A, se dovessimo pensare alle gerarchie che riguardano il Calcio mondiale, la Francia sarebbe la favorita d’obbligo su Giappone, Messico e Sudafrica. I transalpini sono una squadra forte, ma non fortissima come ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) I Giochi Olimpici dicominceranno ufficialmente con la cerimonia d’apertura del 23 luglio, ma alcuni sport di squadra prenderanno il via in anticipo. Tra di questi c’è il torneo di, che partirà mercoledì 21 luglio, con sedici squadre a battagliare per l’oro. Vediamo la composizione dei quattro, con le prime due di ogni raggruppamento che otterrà il pass per i quarti di finale. GIRONE A Nel girone A, se dovessimo pensare alle gerarchie che riguardano ilmondiale, la Francia sarebbe la favorita d’obbligo su Giappone, Messico e Sudafrica. I transalpini sono una squadra forte, ma non fortissima come ...

Advertising

linformatore11 : L'edicola dello Sport #stampasportiva #sport #calcio #olimpiadi #sportitalia #primepagine #20luglio - a_stima : @MarcoBellinazzo @sole24ore Non guarderò neanche un secondo di queste olimpiadi senza pubblico. Come del resto ho f… - _mmire : RT @TOBINHITT: Anyway parliamo di cose serie ovvero tra 2 giorni iniziano le olimpiadi (o almeno il calcio femminile) e finalmente Christen… - STnews365 : Olimpiadi, i più ricchi a Tokyo: vincono Nba e tennis. Assente il calcio, mentre nella top 10 spunta un golfista. - STnews365 : Olimpiadi, i più ricchi a Tokyo: vince l'Nba e il tennis. Assente il calcio, mentre nella top 10 spunta un golfista. -