Nicolò Barella ha disputato un ottimo europeo, raccogliendo consensi ovunque. E c'è chi addirittura ha deciso di tatuarsi l'immagine del forte centrocampista dell'Inter sulla pelle.

harrysvwings : Niall sembra in hangover tipo Barella il giorno dopo la partita - sportli26181512 : #Barella e l'hangover... spunta anche il tatuggio: Il centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana è stato… - perryftgoulding : RT @itsmwengo: una settimana fa Barella si presentava in hangover di fronte alle più alte cariche dello stato - sonoscioccata : RT @itsmwengo: una settimana fa Barella si presentava in hangover di fronte alle più alte cariche dello stato - Addicted_ToZayn : RT @itsmwengo: una settimana fa Barella si presentava in hangover di fronte alle più alte cariche dello stato -

Tutti pazzi per Barella in "hangover": diventa anche un tatuaggio Un tifoso azzurro si è fatto tatuare l'immagine di Barella in occhiali da sole e con la borraccia al Quirinale Di: Giammaria Lavena A Viterbo un tifoso azzurro si è tatuato Nicolò Barella sulla pelle. Ma che momento ha deciso di incorniciare? Il gol contro il Belgio? O il centrocampista che alza al cielo la coppa? Niente affatto: l'uomo ha deciso di tatuarsi il giocatore in ...

