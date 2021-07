Arnault non si ferma più: dopo Etro acquistata anche Off-White (Di martedì 20 luglio 2021) Il designer Virgil Abloh e Lvmh hanno annunciato un accordo per cui il gruppo di Bernard Arnault acquisirà una partecipazione di maggioranza nel gruppo Off-White, proprietario dell’omonimo marchio. A seguito dell’acquisizione, Lvmh deterrà una partecipazione del 60% nel marchio, mentre Abloh manterrà una quota del 40% e manterrà la posizione di direttore creativo del marchio, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 luglio 2021) Il designer Virgil Abloh e Lvmh hanno annunciato un accordo per cui il gruppo di Bernardacquisirà una partecipazione di maggioranza nel gruppo Off-, proprietario dell’omonimo marchio. A seguito dell’acquisizione, Lvmh deterrà una partecipazione del 60% nel marchio, mentre Abloh manterrà una quota del 40% e manterrà la posizione di direttore creativo del marchio, L'articolo

