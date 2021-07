(Di lunedì 19 luglio 2021) "Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'assessore Leo e dell'impegno che ha assunto affinché il prossimo anno scolastico si svolga interamente in presenza. Viene dunque archiviato per sempre l'infelice esperimento della“on”, improvvidamente lanciato nei mesi scorsi dal presidente Emiliano". L'articolo .

orizzontescuola : Sasso: archiviata la didattica on demand, mai più regioni in ordine sparso -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso archiviata

TGCOM

...giovedì), la nuova legge sulla concorrenza e la riforma fiscale. Tutto questo mentre il ... E a nessun italiano, neppure ad un, conviene far saltare l'agenda Draghi. Le segreterie lo ...... di recente iscritti nel registro degli indagati per occultamento di cadavere, è stata. ... "Come unnel cuore". Quando Alfredino morì nel pozzoBAGNOLO. Dopo le partenze di Amadou Papa Faye (al Real Formigine), di Federico Scappi (Fidentina) e di Alberto Formato (al Lentigione), un altro importante giocatore ha salutato la Bagnolese. Dopo tre ...Da due anni la squadra di Alfredo Amadei disputa grandi campionati «Abbiamo preso Alberto Formato. Piccinini al Pisa? Una scelta sua» ...