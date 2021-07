Politecnico e Cap Holding insieme per fare ricerca sul sviluppo sostenibile (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 luglio 2021 " Politecnico di Milano e Gruppo Cap insieme per sviluppare ricerca su processi innovativi per l'economia circolare, la trasformazione digitale, il trattamento dei ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 luglio 2021 "di Milano e Gruppo Capper svilupparesu processi innovativi per l'economia circolare, la trasformazione digitale, il trattamento dei ...

Advertising

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Università Gruppo CAP e Politecnico di Milano per l’innovazione e la ricerca del sistema idrico integrato - ITALICOM1 : #Università Gruppo CAP e Politecnico di Milano per l’innovazione e la ricerca del sistema idrico integrato - EmilianoVerga : RT @polimi: Il Politecnico di Milano e Gruppo CAP hanno siglato un accordo per la ricerca e l’innovazione del sistema idrico e la formazion… - polimi : Il Politecnico di Milano e Gruppo CAP hanno siglato un accordo per la ricerca e l’innovazione del sistema idrico e… - impresagreen : Gruppo CAP e Politecnico di Milano, insieme per l'innovazione del sistema idrico integrato @polimi @gruppocap: L’ac… -