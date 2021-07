Pekin Express: si delinea il tragitto della prossima edizione. Dove andranno i vip e quando verrà girato (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo l’addio ufficiale alla Rai e l’approdo su Sky, Pekin Express è pronto a lanciarsi nella sua prossima edizione. Tempo di scelte per la produzione della televisione a pagamento che dovrebbe scegliere il tragitto della nuova stagione in mezzo alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. Un programma sicuramente bello ma difficile da realizzare quello che dovrebbe essere nuovamente presentato dal suo conduttore storico Costantino della Gherardesca, che del resto essendo fato da molti spostamenti e contatti in giro per il mondo si troverà a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo l’addio ufficiale alla Rai e l’approdo su Sky,è pronto a lanciarsi nella sua. Tempo di scelte per la produzionetelevisione a pagamento che dovrebbe scegliere ilnuova stagione in mezzo alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. Un programma sicuramente bello ma difficile da realizzare quello che dovrebbe essere nuovamente presentato dal suo conduttore storico CostantinoGherardesca, che del resto essendo fato da molti spostamenti e contatti in giro per il mondo si troverà a ...

