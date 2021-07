Omofobia, coppia di ragazze aggredita e insultata in spiaggia a Bacoli: “Via, date il cattivo esempio ai bambini”. Sindaco: “Intollerabile” (Di lunedì 19 luglio 2021) Una coppia di ragazze lesbiche è stata aggredita prima verbalmente e poi anche fisicamente mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Miseno a Bacoli, in provincia di Napoli. Lo ha denunciato una delle due ragazze pubblicando un video sui social in cui si vedono alcuni momenti dell’aggressione: “Siamo state umiliate soltanto perché volevamo trascorrere una giornata insieme al mare”. Il fatto è avvenuto nello scorso week end e ha avuto per protagoniste due giovani ragazze napoletane, Francesca e Martina, che avevano deciso di trascorrere una giornata di relax al mare. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Unadilesbiche è stataprima verbalmente e poi anche fisicamente mentre prendeva il sole sulladi Miseno a, in provincia di Napoli. Lo ha denunciato una delle duepubblicando un video sui social in cui si vedono alcuni momenti dell’aggressione: “Siamo state umiliate soltanto perché volevamo trascorrere una giornata insieme al mare”. Il fatto è avvenuto nello scorso week end e ha avuto per protagoniste due giovaninapoletane, Francesca e Martina, che avevano deciso di trascorrere una giornata di relax al mare. Dopo ...

Advertising

ilfattovideo : Omofobia, coppia di ragazze aggredita e insultata in spiaggia a Bacoli: “Via, date il cattivo esempio ai bambini”.… - PasqualeCiano77 : RT @MarrazzoFab: Richiediamo a #Mediaset e #Canale 5 di rimuovere Foti dall'incarico, per le offese arrecate alla coppia e perchè ha dimos… - PorellaOfficial : RT @Gayofficialita: Richiediamo a #Mediaset e #Canale 5 di rimuovere Foti dall'incarico - Gayofficialita : Richiediamo a #Mediaset e #Canale 5 di rimuovere Foti dall'incarico - MarrazzoFab : Richiediamo a #Mediaset e #Canale 5 di rimuovere Foti dall'incarico, per le offese arrecate alla coppia e perchè h… -