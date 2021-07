M5S | il partito del rancore intermittente

Advertising

borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - marcocappato : Settimane di rissa su uno Statuto segreto sono finite come dovevano finire: a pranzo. Sarebbe ora di aprire un co… - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: Una valanga di quei voti, degli anti vaccinisti più o meno attivi, hanno contribuito ad avere Il M5S primo partito e C… - LPincia : RT @csalux: #ddlZan Il #M5S è il Partito più Stupido di tutta la Storia della Politica Italiana. -

Ultime Notizie dalla rete : M5S partito

Poichiede modifiche alla riforma della giustizia Cartabia e il Pd è pronto alle modifiche. Se ... "Non capisco come il Pd, ilche trovava le intese sulle unioni civili, sia diventato il ...Palazzo Chigi. Primo impegno per Giuseppe Conte nella sua nuova veste di leader in pectore del: dopo il ritorno in campo con la presentazione del nuovo statuto, l'ex premier è a Palazzo Chigi ...“La presidente Tesei si dovrebbe ricordare – prosegue De Luca - della mozione votata all'unanimità da tutti i partiti per promuovere la campagna vaccinale. Con la mozione presentata dal M5S e approvat ...(Teleborsa) – “La creazione del sandbox per le start up che opera nella finanza tecnologica, vale a dire un ambiente sperimentale per le nuove attività economiche e finanziarie, ...