Lovere, frontale in galleria: tra i sei feriti anche un bimbo di 6 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Ci sono sei feriti nello scontro frontale avvenuto domenica sera intorno alle 19.30 nella galleria sulla SS 42 “Del Tonale e della Mendola”. Nell’incidente sono stati coinvolti tre veicoli che hanno riportato danni piuttosto ingenti, mentre il bilancio dei feriti è di sei persone, di 63 anni, 46, 43, 30, ma anche un a ragazzina di 16 anni e un bimbo di sei. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso (tre dei feriti sono in codice rosso) ambulanze e automedica. Durante le operazioni di soccorso è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Ci sono seinello scontroavvenuto domenica sera intorno alle 19.30 nellasulla SS 42 “Del Tonale e della Mendola”. Nell’incidente sono stati coinvolti tre veicoli che hanno riportato dpiuttosto ingenti, mentre il bilancio deiè di sei persone, di 63, 46, 43, 30, maun a ragazzina di 16e undi sei. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso (tre deisono in codice rosso) ambulanze e automedica. Durante le operazioni di soccorso è ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Scontro frontale in galleria a Lovere: chiusa la Statale 42. Sei feriti: elisoccorso in azione - Giorno_Bergamo : Lovere, scontro frontale in galleria: sei feriti, tra loro un bimbo di 6 anni - webecodibergamo : Scontro frontale in galleria a Lovere: chiusa la Statale 42. Sei feriti: elisoccorso in azione -