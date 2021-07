La pandemia non ferma le iscrizioni all'università, più donne tra le matricole (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Scampato il rischio del crollo delle immatricolazioni. La temuta contrazione delle iscrizioni a causa della pandemia nell'anno accademico 2020-2021 non c'è stata. Al contrario, la crescita del 4,4% degli immatricolati consolida l'andamento positivo che si ripete ormai da sette anni. È quanto emerge dall'analisi del Censis sul sistema universitario italiano, basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Scampato il rischio del crollo delle immatricolazioni. La temuta contrazione dellea causa dellanell'anno accademico 2020-2021 non c'è stata. Al contrario, la crescita del 4,4% degli immatricolati consolida l'andamento positivo che si ripete ormai da sette anni. È quanto emerge dall'analisi del Censis sul sistema universitario italiano, basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, ...

