Inaugurata prima comunità alloggio per persone anziane (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Al via la prima comunità alloggio di Roma Capitale per persone anziane, in zona La Giustiniana: “Casa Giada Gialla”. L’appartamento potrà accogliere fino a 10 persone. Il servizio è caratterizzato dalla condivisione di spazi comuni, come cucina e salotto, all’interno di un contesto di piccola comunità e con l’affiancamento di operatori specializzati presenti H24, con gestione in accordo con l’Irasp. L’arredamento e la gestione del servizio sono supportati da fondi PON Metro. Lo scrive in una nota il comune di Roma. L’obiettivo del progetto è favorire ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Al via ladi Roma Capitale per, in zona La Giustiniana: “Casa Giada Gialla”. L’appartamento potrà accogliere fino a 10. Il servizio è caratterizzato dalla condivisione di spazi comuni, come cucina e salotto, all’interno di un contesto di piccolae con l’affiancamento di operatori specializzati presenti H24, con gestione in accordo con l’Irasp. L’arredamento e la gestione del servizio sono supportati da fondi PON Metro. Lo scrive in una nota il comune di Roma. L’obiettivo del progetto è favorire ...

TerraDiPalma : RT @museosansevero: È stata inaugurata sabato 10 luglio la prima edizione de “Il Tempo Felice. Raimondo di Sangro tra Napoli e Torremaggior… - DaniBailo : Disneyland venne inaugurata da Walt Disney il #17luglio 1955 su un terreno che prima ospitava aranceti ad Anaheim,… - davidemelone1 : MATTEO SALVINI SCEGLIE ORVIETO PER LA SUA PRIMA USCITA PUBBLICA IN #UMBRIA Lunedì sarà un momento storico per il n… - ProvinciaTrento : ??Inaugurata a #Riccomassimo di #Storo la prima comunità energetica rinnovabile. Il vicepresidente #MarioTonina: “I… - Egaleonis : RT @AmbCina: In questo giorno, nel 1953 a #Changchun è stata inaugurata la prima casa automobilistica cinese e successivamente, nel 1958, h… -