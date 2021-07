Inail, nel 2020 infortuni in calo ma crescono morti (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I dati sulle denunce di infortunio nel 2020 registrano, rispetto all’anno precedente, un calo dei casi in complesso e l’aumento significativo di quelli mortali. Sono state registrate poco più di 571mila denunce di infortuni accaduti nel 2020 (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da Covid-19 di origine professionale. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I dati sulle denunce dio nelregistrano, rispetto all’anno precedente, undei casi in complesso e l’aumento significativo di quelli mortali. Sono state registrate poco più di 571mila denunce diaccaduti nel(-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da Covid-19 di origine professionale. Gliriconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno ...

