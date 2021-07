“Il tempo della gratitudine”: il ringraziamento speciale di Gianluca Vialli (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ringraziamento speciale di Gianluca Vialli dopo la vittoria ad Euro 2020: “Il tempo delle gratitudine” per l’ex attaccante E’ stato uno dei protagonisti fuori dal campo della vittoria dell’Italia ad Euro 2020. della competizione europea per la Nazionale resteranno tante immagini, ma su tutte due lo riguardano da vicino: la prima è il commovente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildidopo la vittoria ad Euro 2020: “Ildelle” per l’ex attaccante E’ stato uno dei protagonisti fuori dal campovittoria dell’Italia ad Euro 2020.competizione europea per la Nazionale resteranno tante immagini, ma su tutte due lo riguardano da vicino: la prima è il commovente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Corriere : Vialli, «il tempo della gratitudine»: foto al Santuario della Speranza - chetempochefa : ?? Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il ben… - ItalianNavy : Il tempo dell’attesa si riduce e domani si potrà ammirare l'orgoglio della #MarinaMilitare anche nelle acque della… - Flavr7 : RT @MinutemanItaly: Salvini, la posizione della Lega è chiarissima. Non sono in assoluto contrari al #greenpass ma solo contrari ad un suo… - FraLauricella : @OrioliPaolo Ma poi #giorgetti l’ha trovato il tempo per leggere il documento della destra sovranista europea di cui fa parte? -