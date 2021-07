Ex Uomini e Donne anno da incubo: tre interventi a cuore aperto non sono bastati (Di lunedì 19 luglio 2021) Uomini e Donne: l’ex protagonista del Trono Over non ha vissuto un periodo facile, costretto a subire ben 3 interventi al cuore. Uomini e Donne qualche tempo fa ha visto ospitare negli studi Elios di Roma il cavaliere Marco Firpo. Marco si era subito fatto notare dal pubblico del piccolo schermo non solo per la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 luglio 2021): l’ex protagonista del Trono Over non ha vissuto un periodo facile, costretto a subire ben 3alqualche tempo fa ha visto ospitare negli studi Elios di Roma il cavaliere Marco Firpo. Marco si era subito fatto notare dal pubblico del piccolo schermo non solo per la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lucianonobili : La storia di un gruppo di donne e uomini liberi, guidati da un leader coraggioso che da soli contro tutti, rischian… - robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - mara_carfagna : Infrastrutture sociali carenti creano disuguaglianze tra uomini e #donne, soprattutto al #Sud. Per porre fine a que… - rodolfoziberna : Oggi, insieme alle donne e agli uomini dei @_Carabinieri_, delle Forze Armate e di Polizia e delle Ass. combattenti… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Tra la seconda e la terza settimana di settembre inizia (in largo anticipo, come qualche edizione fa) #Amici21. Previsto… -