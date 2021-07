Covid | De Luca contro Salvini | “Irresponsabilità senza limiti”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Vincenzo DeMatteosulle parole del leader leghista in tema di coronavirus. “In Campania le mascherine sono state sempre obbligatorie, non abbiamo mai seguito nella suail segretario nazionale della Lega, questo signore che sta dando prove di un’veramente”, ha detto il presidente della Regione Campania. “Al di là della confusione creata a livello nazionale – ha aggiunto De– , i cittadini devono essere responsabili. Abbiamo capito che, di fronte a questa nuova ondata di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “O ci vacciniamo o ci sarà un nuovo lockdown” - CastellinoLuigi : RT @info_zampa: @svirgola2 @MelgerTina @robertdolci @FranceskoNew @Il_Vitruviano @FZanolli @umanesimo @MusettiGianluca @amaryllide1 @ironor… - RunPierwork13 : RT @info_zampa: @svirgola2 @MelgerTina @robertdolci @FranceskoNew @Il_Vitruviano @FZanolli @umanesimo @MusettiGianluca @amaryllide1 @ironor… - ultimenews24 : Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini sulle parole del leader leghista in tema di coronavirus. 'In Campania le mas… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, De Luca: “O ci vacciniamo o ci sarà un nuovo lockdown” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

La Repubblica

NAPOLI - ' Abbiamo capito che di fronte a questa nuova ondata dio ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown. Non c'è niente da fare, è ampiamente prevedibile. Il ...Regione Campania Vincenzo De,...... prenotando il loro posto a sedere e nel pieno rispetto delle normative anti. L'ultima ... Il Vice Direttore di Rai 2 Adriano De Maio ha consegnato il premio gratitudine aDi Nardo , agente ..."Il governo nazionale ha fatto una comunicazione, sul piano dei vaccini, disastrosa che ha creato soltanto incertezza. Non se ne sono accorti neanche gli osservatori. Sul Covid, le Regioni hanno retto ...Stampa“Vogliamo sapere quale sarà il destino del nostro ospedale. C’è bisogno di un’adeguata linea strategica che definisca il ruolo che il nostro Mauro Scarlato deve avere nell’ambito della rete ospe ...