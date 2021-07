Brahim Diaz | “Felice di essere tornato | grazie a tutti per l’affetto”

(Di lunedì 19 luglio 2021)è di nuovo rossonero, ecco il suo tweet arrivato poco dopo l’annuncio ufficiale: “diperricevuto”. Happy to be backper l'affetto ricevuto #forzamilan pic.twitter.com/XZGWexjOvo —(@) July 19, 2021 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Quanto pesano a bilancio Giroud,e Ballo - Touré? I colleghi di Calcio e Finanza ci aiutano a fare i conti di queste operazioni. Il Milan in questi giorni ha messo a segno tre colpi di calciomercato in entrata. Dal Monaco ...manifesta il suo entusiasmo nel tornare a vestire la maglia del Milan, la numero 10 questa volta. Manda un messaggio ai tifosi. Il Milan ha ufficializzato il ritorno di, ...Brahim Diaz e il Milan resteranno legati per altri due anni: ufficiale l'accordo con il Real Madrid. Vestirà la maglia numero 10.Al termine del prestito i rossoneri potranno riscattarlo ma il Real avrà comunque a disposizione un contro-riscatto ...