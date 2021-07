50 Cent in tv con Power e i malavitosi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Di grande successo negli Stati Uniti,è la serie tv che celebra il male attraverso gli occhi del male stesso. In streaming sono disponibili tutti gli episodi per un lungo viaggio tra i club e le strade oscure di New York

Una miscela semplice ma accattivante quella di Power, serie americana prodotta da 50 Cent, disponibile in Italia nella sua interezza per gli abbonati a StarzPlay, nuovo colosso delle streaming. Di grande successo negli Stati Uniti, Power è la serie tv che celebra il male attraverso gli occhi del male stesso. In streaming sono disponibili tutti gli episodi per un lungo viaggio tra i club e le strade oscure di New York.