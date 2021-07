Un software per lo spionaggio è stato usato da diversi governi contro giornalisti | attivisti e politici

Advertising

Diversi governi autoritari hanno usato un software israeliano per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager. Media, cellulari di reporter e attivisti spiati da governi con il software Pegasus. Orbán avrebbe usato questo software per la sua guerra ai media avversati, prendendo di mira i giornalisti investigativi. La rivelazione arriva da un'inchiesta condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali, compreso il Guardian. Viktor Orbán: diversi governi hanno usato un software israeliano per spiare cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo.

Diversi governi autoritari hanno usato unisraelianospiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo. E' quanto emerge dai leak di un'indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Il ...... anche se non è detto che vi siano, in quanto dipende daidi compilazione delle buste paga.Unica del Dipendente o anche detta CUD che ogni anno viene rilasciata al dipendentepermettere ...Le rivelazioni dai leak di un'indagine condotta dal Washington Post e da 16 testate internazionali. Nel mirino anche persone vicine a Jamal Khashoggi, il reporter saudita ucciso.Tutto grazie al software di spionaggio Pegasus distribuito dalla società di sorveglianza, con base in Israele, NSO Group. (Il Fatto Quotidiano) Il programma, commercializzato dall’israeliano Nso Group ...