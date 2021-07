Traffico Roma del 18-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 luglio 2021) Luceverdeper ritrovati l’ascoltosempre irregolare in queste ore sulle principali strade della città possibile crescita delin direzione del Litorale Tuttavia possibili rallentamenti segnalati a causa di un incidente in città in Piazza della Rovere sulla Cristoforo Colombo invece brevi rallentamenti all’altezza di Casal Palocco nelle due direzioni di percorrenzascorrevole poi sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24-teramo sulla ferrovia regionale-civitacastellana-viterbo dal 23 luglio al 8 agosto sono in programma lavori di ...