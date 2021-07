Tokyo 2020 | sei atleti e due membri dello staff dell’Inghilterra in isolamento

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) La British Olympic Association (BOA) ha reso noto che seie duedella delegazione inglese asono stati a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, che era sullo stesso volo il 15 luglio. Nessuno deglie deiperò è risultato positivo ai controlli in aeroporto. “E’ molto deludente per glie lo, ma rispetteremo pienamente i protocolli sanitari in vigore” ha affermato il capo della delegazione britannica Mark England. SportFace.