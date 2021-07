Tecce (Cittadini in Comune): “Non basta un fast food, lo sviluppo è ben altro” (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è chi pensa che aprire un fast food sia sufficiente per tirarci fuori dal provincialismo, nel quale siamo stati schiacciati e relegati negli ultimi cinque anni. Un fast food che si inaugura alle porte della città è un fatto ordinario che inerisce la libera concorrenza del mercato. Il vero problema è che chi ci amministra non ha avuto e non ha una reale visione sullo sviluppo del territorio. Lo dimostrano gli ultimi cinque anni di governo che sono stati il nulla assoluto contornato da qualche sagra e da qualche inaugurazione in prossimità delle elezioni. L’obiettivo della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è chi pensa che aprire unsia sufficiente per tirarci fuori dal provincialismo, nel quale siamo stati schiacciati e relegati negli ultimi cinque anni. Unche si inaugura alle porte della città è un fatto ordinario che inerisce la libera concorrenza del mercato. Il vero problema è che chi ci amministra non ha avuto e non ha una reale visione sullodel territorio. Lo dimostrano gli ultimi cinque anni di governo che sono stati il nulla assoluto contornato da qualche sagra e da qualche inaugurazione in prossimità delle elezioni. L’obiettivo della ...

