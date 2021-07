Silverstone | Leclerc in pista sulla Ferrari 375 | la prima a vincere un Gran Premio

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX FIRMA LA 1° QUALIFICA SPRINT ?? Super Leclerc, sfortuna Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? - Agenzia_Ansa : FLASH | F1: partenza show a Silverstone, Verstappen fuori e stop gara. Hamilton sperona olandese, Ferrari Leclerc in testa. #ANSA - CoffeeHourRS : Godiamoci l’illusione di #Leclerc 1º ?? #silverstone #BritishGp - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: F1, il Gran Premio di Silverstone sospeso subito dopo la partenza: Verstappen si scontra con Hamilton e finisce contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Leclerc

... e intanto nel caosè passato in testa davanti a Hamilton. Ora tutti ai box. Incredibile 1° giro a, Hamilton parte meglio, ma Verstappen resiste e tiene la prima posizione. ...Prima della partenza del Gran Premio di, Charlesha fatto un giro di pista con la Ferrari 375, la prima monoposto rossa a vincere una gara in Formula 1, nel 1951, con José Froilàn Gonzàlez.Incidente in partenza nel Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone. Max Verstappen e Lewis Hamilton ... Ne approfitta la Ferrari di Leclerc che va in testa. Subito entra la safety-car e ...Inizio col botto in questo GP di Silverstone, caratterizzato dall’incidente Verstappen-Hamilton avvenuto alla Copse nel corso del primo giro. Un contatto fatale per il pilota della Red Bull, finito co ...