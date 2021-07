Sampdoria, D’Aversa: «Perché cambiare modulo? Miglioriamo i 52 punti» (Di domenica 18 luglio 2021) Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato dei suoi propositi per la nuova stagione: ecco le sue dichiarazioni Roberto D’Aversa ricalca alcuni concetti già espressi nelle precedenti dichiarazioni: l’obiettivo è migliorarsi, non si stravolgerà nulla lavorando in continuità con quanto fatto da Claudio Ranieri, le sensazioni sono positive. Le parole del tecnico della Sampdoria a Il Secolo XIX. OBIETTIVO – «puntiamo a fare più dei 52 punti dell’anno scorso. Non sarà facile, ma io con il mio staff al Parma abbiamo sempre puntato a migliorarci stagione dopo stagione e dalla Lega Pro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Roberto, tecnico della, ha parlato dei suoi propositi per la nuova stagione: ecco le sue dichiarazioni Robertoricalca alcuni concetti già espressi nelle precedenti dichiarazioni: l’obiettivo è migliorarsi, non si stravolgerà nulla lavorando in continuità con quanto fatto da Claudio Ranieri, le sensazioni sono positive. Le parole del tecnico dellaa Il Secolo XIX. OBIETTIVO – «amo a fare più dei 52dell’anno scorso. Non sarà facile, ma io con il mio staff al Parma abbiamo sempre puntato a migliorarci stagione dopo stagione e dalla Lega Pro ...

