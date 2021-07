Roma | da Dzeko a Rui Patricio | Mourinho sceglie i suoi intoccabili

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 luglio 2021) Da poco entrato ufficialmente in carica, Joséha già potuto farsi un’idea chiara suigiocatori allaIl ritiro dellaè da poco cominciato agli ordini del nuovo tecnico Josè, il cui compito principale sarà quello di migliorare il settimo posto della passata stagione. Il tecnico portoghese è stato subito chiaro: già da quest’anno il club giallorosso deve puntare a vincere un trofeo che, in bacheca, manca da ormai 13 anni. Per far questo, come riportato dal Corriere dello Sport, lo “Special One” ha già indicato i calciatori attorno ai quali intende costruire il suo progetto. ...