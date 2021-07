Osimhen su Instagram | Minuti importanti

(Di domenica 18 luglio 2021) Buona la prima per il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Al termine dell'amichevole pre stagionale contro la Bassa Anaunia, conclusasi con il risultato di 12-0 in favore degli azzurri, in molti tra i calciatori hanno condiviso attraverso i loro canali social la soddisfazione per il risultato ottenuto. Uno su tutti Victor, l'attaccante nigeriano protagonista assoluto della prima frazione con ben quattro reti, ha così commentato la vittoria sul suo profilo: "Important minutes??" IL POST: View this post onA post shared by Victor...

Protagonista Victor, autore di quattro gol. Così il nigeriano sualla fine di questa gara:Cartina tornasole come succede in questi casi sono i social, nel caso specifico. Il bomber azzurro nelle partitelle si sta presentando scintillante, come non si è riuscito a vedere - o ...Napoli-Bassa Anaunia 7-0 al termine del primo tempo (4 gol di Osimhen, 1 gol di Elmas, 1 gol di Manolas, 1 gol di Lobotka). Ecco una foto pubblicata su Instagram da Edoardo De Laurentiis, vice preside ...Prima uscita stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Si è messo in grande spolvero Osimhen, si preannuncia ...