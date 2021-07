Omofobia | Ronzulli Fi | ' Pd vuole bandierina | fa propaganda su diritti'

(Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “Come andrà a finire sul ddl Zan dipenderà da fino a che punto sinistra e M5S vorranno tirare la corda. Di certo il testo così com'è non ha i numeri in Senato. Chi dovesse continuare a rifiutare il confronto si assumerà la responsabilità di aver affossato una legge che molti aspettano da tempo". Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in un'intervista a Libero. "l Pdpiantare una, sta facendosui. Ai dem non interessa una norma efficace, ...

Lo si dimostra con i fatti", dice. "Davanti a un problema che il Parlamento e la politica sono chiamati a risolvere - aggiunge - si può avere un duplice approccio. Si può affrontare la ......di continuare a cercare una mediazione per approvare una legge condivisa contro l'. Si ... ha commentato in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia. Il ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “Come andrà a finire sul ddl Zan dipenderà da fino a che punto sinistra e M5S vorranno tirare la corda. Di certo il testo ...A che punto è il ddl Zan? La sospensiva chiesta dal centrodestra in Senato non è passata e quindi la discussione continua, seppur non in modo spedito. Perché sul ddl Zan, ...