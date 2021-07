Nibali | ‘sto molto bene | l’obbiettivo a Tokyo è una medaglia’

Leggi su funweek

(Di domenica 18 luglio 2021) (dall’inviato Emanuele Rizzi) – “Sto. Tutto sta procedendo al meglio, secondo il programma che abbiamo stilato”. Sono le parole di Vincenzoall’Adnkronos. Il campione azzurro è arrivatooggi con la squadra di ciclismo accompagnata dal ct Davide Cassani. Il campione siciliano ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto e carico per affrontare le Olimpiadi di2020. “? E’ tutto ancora da mettere in campo, ma siamo carichi, cercheremo tutti di dare il massimo e come squadra di ottenere una medaglia. Non saràsemplice, ma ...