Manchester United | Solskjaer trattiene Lingard | «Ha fiducia ed è tornato in forma»

(Di domenica 18 luglio 2021) Ole Gunnartoglie dal mercato Jesse, dopo i sei mesi in prestito al West Ham Ole Gunnar, allenatore del, si coccola Jesse, rientrato ai Red Devils dopo i sei mesi in prestito al West Ham, e dopo l’amichevole contro il Derby County toglie dal mercato il centrocampista inglese. «Èin, hae può darci molto. Tutti hanno visto cosa ha fatto lo scorso anno con il West Ham, mi auguro che possa restare con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

