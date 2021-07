Diana Del Bufalo nella bufera, dice: “Mi piace il catcalling”, il web la massacra (Di domenica 18 luglio 2021) Diana De Bufalo è un’attrice che piace tantissimo e che ha un seguito notevole. Lei è sempre molto attiva sui social e condivide con i suoi follower, emozioni e pensieri ed è sempre molto apprezzata per quello che dice. Ma nei giorni scorsi, dopo un’affermazione decisamente molto forte, sul web si è scatenata una bufera. Vediamo cosa è accaduto. Diana Del Bufalo fa un’affermazione molto forte Diano Del Bufalo sui social e, in particolar modo su Instagram ha esternato una sua idea per la quale è stata molto attaccata fino a far scatenare una ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 luglio 2021)Deè un’attrice chetantissimo e che ha un seguito notevole. Lei è sempre molto attiva sui social e condivide con i suoi follower, emozioni e pensieri ed è sempre molto apprezzata per quello che. Ma nei giorni scorsi, dopo un’affermazione decisamente molto forte, sul web si è scatenata una. Vediamo cosa è accaduto.Delfa un’affermazione molto forte Diano Delsui social e, in particolar modo su Instagram ha esternato una sua idea per la quale è stata molto attaccata fino a far scatenare una ...

monelof : RT @oscarwildeness: Se avevate bisogno di ulteriori conferme del fatto che tal Diana Del Bufalo ha detto una stronzata eccole qua https://t… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Pioggia di critiche per Diana Del Bufalo a cui piace il catcalling: 'COSA CAZZO HO APPENA SENTITO MA TU SEI UNA MENOMATA F… - Havlsey94 : RT @acciokindness: Sempre più delusa dal comportamento di Diana Del Bufalo che si lamenta che non la fanno entrare da qualche parte, ma all… - whosnope__ : RT @acciokindness: Sempre più delusa dal comportamento di Diana Del Bufalo che si lamenta che non la fanno entrare da qualche parte, ma all… - princiau_ : RT @hugsmedobrev: e quando Diana Del Bufalo affermava di essere una delle poche ad apprezzare il cat calling, Victoria De Angelis veniva (q… -