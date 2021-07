Covid, 3.127 casi e 3 morti. Tasso positività all'1,9% (Di domenica 18 luglio 2021) Sale di appena sei unità il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 3.127 casi (ieri 3.121) ma con un numero di tamponi di gran lunga inferiore, 165.269 (rispetto ai 244.797 processati ieri), tanto che l’indice di positività registra una impennata, 1,9% oggi rispetto all?1,3% di 24 ore prima.Il numero di decessi (13 ieri) nelle ultime 24 ore è di 3, il più basso da quest’anno (erano stati 4 il 30 agosto del 2020) e il totale è ora di 127.867 dall’inizio dell’epidemia in Italia. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) Sale di appena sei unità il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 3.127(ieri 3.121) ma con un numero di tamponi di gran lunga inferiore, 165.269 (rispetto ai 244.797 processati ieri), tanto che l’indice diregistra una impennata, 1,9% oggi rispetto all?1,3% di 24 ore prima.Il numero di decessi (13 ieri) nelle ultime 24 ore è di 3, il più basso da quest’anno (erano stati 4 il 30 agosto del 2020) e il totale è ora di 127.867 dall’inizio dell’epidemia in Italia. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per ilin Italia, in ...

