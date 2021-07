“Che bomba!” Alessandro Borghese | ora è ufficiale L’arrivo arriva dal conduttore in persona

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 luglio 2021) Tra le nuove star della cucina in tv c’è sicuramente lui. Col suo sorriso contagioso e il suo stile inconfondibileha saputo conquistare milioni di italiani. Da “Masterchef” a “4 Ristoranti” passando per “Cuochi d’Italia” il figlio di Barbara Bouchet si è ritagliato un posto importante tra i tanti chef diventati famosi grazie a programmi molto seguiti. Il suo è un approccio ‘soft’, i suoi rimproveri non sono mai eccessivamente severi, forse anche per questo genera simpatia ed empatia.ama condividere messaggi e foto su Instagram coi suoi numerosi fan. In uno degli ultimi post, ad esempio, scrive: “Non sono ...