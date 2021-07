Brescia, Inzaghi: 'Cellino? Siamo in sintonia e abbiamo le idee ben chiare' (Di domenica 18 luglio 2021) 'Alcune volte leggo cose non vere e sono convinto che la società terrà i giocatori bravi e saremo competitivi. Col Presidente Siamo in sintonia e abbiamo le idee ben chiare , vogliamo fare bene'. Sono queste le ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) 'Alcune volte leggo cose non vere e sono convinto che la società terrà i giocatori bravi e saremo competitivi. Col Presidenteinleben, vogliamo fare bene'. Sono queste le ...

zazoomblog : Brescia Inzaghi: “Cellino? Siamo in sintonia e abbiamo le idee ben chiare” - #Brescia #Inzaghi: #“Cellino? #Siamo - sportface2016 : #Brescia Pippo #Inzaghi fa chiarezza sulle voci degli ultimi giorni inerenti possibili tensioni col presidente… - psb_original : Brescia, Inzaghi: 'Vogliamo fare felici i nostri tifosi. Donnarumma? Finché è qui lo alleno come un calciatore impo… - Giorno_Brescia : Mercato Brescia: priorità al centrocampo. In attesa della 'pace' tra Cellino e Inzaghi - TernanaNews : RT @TernanaNews: Clamoroso a Brescia: Cellino e Inzaghi già ai ferri corti -