Unclenching the Fists, la recensione: gli abbracci che fanno male (Di sabato 17 luglio 2021) La recensione di Unclenching the Fists: miglior film della sezione Un Certain Regard di Cannes, l'opera seconda di Kira Kovalenko dà vita a un dramma familiare teso e opprimente. Occhi talmente grandi da contenere tante cose. Dentro ci sono curiosità e paura, timidezza e desiderio. Lo sguardo contradditorio della giovane Ada è la prima cosa a cui pensiamo nella nostra recensione di Unclenching the Fists. E non è certo un caso che lo sguardo di questa ragazza piena di contrasti domini anche la locandina di un grandissimo film. I suoi occhi sono il faro che illumina tutta l'opera seconda di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 luglio 2021) Ladithe: miglior film della sezione Un Certain Regard di Cannes, l'opera seconda di Kira Kovalenko dà vita a un dramma familiare teso e opprimente. Occhi talmente grandi da contenere tante cose. Dentro ci sono curiosità e paura, timidezza e desiderio. Lo sguardo contradditorio della giovane Ada è la prima cosa a cui pensiamo nella nostradithe. E non è certo un caso che lo sguardo di questa ragazza piena di contrasti domini anche la locandina di un grandissimo film. I suoi occhi sono il faro che illumina tutta l'opera seconda di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Unclenching the Fists, la recensione: gli abbracci che fanno male - RBcasting : Sarà Movies Inspired a distribuire in Italia 'Unclenching the Fists', esordio alla regia della regista russa Kira K… - Think_movies : Festival di Cannes ’74: “Unclenching the Fists” vince la sezione Un Certain Regard - MontiFrancy82 : @Festival_Cannes 2021: “UNCLENCHING THE FISTS” DELLA REGISTA RUSSA KIRA KOVALENKO È IL FILM VINCITORE DELLA SEZIONE… - 3cinematographe : 'Unclenching the Fists' di Kira Kovalenko trionfa nella sezione Un Certain Regard della 74° edizione del Festival d… -