"Pensi abbia torto a voler morire? Ti invito a starmi accanto per una settimana. Capirai" (Di sabato 17 luglio 2021) “Inviterei a casa mia chi pensa che io abbia torto a non voler vivere. Chiunque tu sia ti invito: stai accanto a me per una settimana. Poi Capirai”. Mario (nome di fantasia) ha 43 anni, è tetraplegico dal 2010. Si è rivolto ai magistrati per ottenere la visita che gli consentirebbe il diritto al suicidio assistito, ma nessuno ancora si è fatto vivo. La sua storia la racconta al Corriere della sera: “Se io potessi prenderei tutti i medicinali della sera, li metterei in un bicchiere e li manderei giù, ma non posso farlo da solo. Se un uomo dice una cosa del genere è perché ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) “Inviterei a casa mia chi pensa che ioa nonvivere. Chiunque tu sia ti: staia me per una. Poi”. Mario (nome di fantasia) ha 43 anni, è tetraplegico dal 2010. Si è rivolto ai magistrati per ottenere la visita che gli consentirebbe il diritto al suicidio assistito, ma nessuno ancora si è fatto vivo. La sua storia la racconta al Corriere della sera: “Se io potessi prenderei tutti i medicinali della sera, li metterei in un bicchiere e li manderei giù, ma non posso farlo da solo. Se un uomo dice una cosa del genere è perché ...

