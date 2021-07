(Di sabato 17 luglio 2021)è una supercar. A certificarlo è il suo nuovo motore Nettuno. Si tratta di un biturbo da 3.0 litri di 6 cilindri a V di 90°, con carter secco in grado di erogare 630 cavalli a 7500 giri/minuto e ben 730 Newton per metro di coppia a partire da 3000 giri/minuto. Stiamo parlando di un motore “Made in Modena”, che porta il tradizionale V6 di 90° a livelli di potenza e coppia mai raggiunti in precedenza. Ciò grazie all’innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione. Una tecnologia sino ad ora sviluppata solo per la Formula 1. Motore Nettuno diNumeri che tradotti in pista regalano ...

Advertising

Bobe_bot : Maserati MC20, il test drive ( - zazoomblog : Maserati MC20 il test drive - #Maserati #drive - walterwhiteITA : Maserati MC20, il test drive - bynewsly : La Maserati MC20 2022 est la supercar qui fera revivre Maserati - RValdemburg : Maserati MC20: la sua parentela con la Bora -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati MC20

Wired.it

Supercar in pista, granturismo in strada:stupisce per l'ottimo connubio tra altissime prestazioni e comfort da regina delle granturismoè una supercar . A certificarlo è il suo nuovo motore Nettuno. Si tratta di ...Se, per esempio, si vedranno dellecorrere nei campionati GT3. "Ci stiamo pensando", ci ha risposto, "come un po' per tutti i marchi del gruppo, ma al momento non è ancora stato deciso ...Porsche Taycan Cross Turismo: brutalità zen Guida Aston Martin Valhalla: la plug-in inglese ha 950 cv News Mini serie Maserati MC20: motore, freni, pista e guida Clip Countach, la mamma delle Lambo ...I prezzi della Hyundai Bayon, con rottamazione o permuta, partono da 16.800 per l’allestimento XLine abbinato al 1.2 da 84 CV. Buona la dotazione di serie.