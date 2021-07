M5s | Conte presenta lo statuto | “Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate | processi veloci ma no all’impunità”

(Di sabato 17 luglio 2021) Nasce il nuovo Movimento Cinque Stelle targato Giuseppe. Dopo gli scontri dei giorni scorsi con il fondatore Beppe Grillo, oggi in una diretta sui social il leader in pectore hato il processo di rinnovamento del M5s. “Sono stati mesi difficili, abbiamo superato momenti di stanchezza. Possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno. A partire da oggi potete leggere lo, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso”, spiega, che “partirà da gruppi territoriali e forum tematici”, con gli iscritti che “avranno un ruolo sempre più centrale”. “Anche il Movimento è cambiato nel ...

... intervista a Massimiliano Smeriglio Intervista a Debora Serracchiani: "La scomparsa del... liberata dalle pastoie assistenzialiste del Movimento 5Stelle e dai conati demagogici di- Casalino.... Nel nuovo Statuto, spiega l'ex premier leader in pectore dell', 'troverete quelle che considero ... prosegue. 'In questi anni " ammette " anche il Movimento è cambiato, mantenendo però ...La pace alla spigola fra Grillo e Conte è una buona notizia per il governo Draghi? A questa domanda si danno risposte diverse.Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Un progetto nuovo, con Giuseppe Conte, ma con le radici ben salde nei principi, nei valori e nelle battaglie storiche del @Mov5Stelle. Insieme continueremo a essere forza ...