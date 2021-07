LIVE – Cagliari-Real Vicenza 16-0 | partita amichevole 2021 DIRETTA

(Di sabato 17 luglio 2021) Latestuale dell’. I rossoblù hanno iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A/2022 e adesso sono pronti per disputare la primastagionale. I ragazzi di Leonardo Semplici, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 17:00 affronteranno il, per verificare le prime sensazioni sul terreno di gioco. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso unatestuale e costanti aggiornamenti in ...

CagliariCalcio : La prima uscita stagionale ???? ? Cagliari-Real Vicenza ?? Live qui alle ore 17 ?? Ecco gli XI di oggi ??? ?#PEJO21… - oristanorossobl : RT @CagliariCalcio: La prima uscita stagionale ???? ? Cagliari-Real Vicenza ?? Live qui alle ore 17 ?? Ecco gli XI di oggi ??? ?#PEJO21 #forz… - zazoomblog : LIVE – Cagliari-Real Vicenza 9-0 partita amichevole 2021 (DIRETTA) - #Cagliari-Real #Vicenza #partita - Calcio_Casteddu : ??Ci siamo ?? Prima uscita stagionale per il #Cagliari ?? Segui il LIVE di CalcioCasteddu - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: La prima uscita stagionale ???? ? Cagliari-Real Vicenza ?? Live qui alle ore 17 ?? Ecco gli XI di oggi ??? ?#PEJO21 #forz… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cagliari

Per l'ex viola Dalbert al Cagliari manca solo l'ufficialità ma il brasiliano potrebbe non essere l'unico terzino ad arrivare alla corte di Semplici. Secondo SkySport infatti il ...A Celledizzo i rossoblù scendono in campo per la prima uscita stagionale. Dall'inizio Pereiro alle spalle di João Pedro e Simeone ...