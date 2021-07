F.1, GP Gran Bretagna - Pole position per Max Verstappen (Di sabato 17 luglio 2021) Ottava Pole position in carriera per Max Verstappen, primo vincitore della Sprint Qualifying Race della storia della Formula 1. L'olandese della Red Bull è partito a razzo, beffando Lewis Hamilton. Da quel momento, Max non ha più lasciato la leadership e ha mostrato un ritmo superiore a quello delle due Mercedes che si sono dovute così accontentare della seconda e terza posizione. Grazie al quarto posto di oggi, Leclerc partirà domani dalla seconda fila, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Le dichiarazioni dei protagonisti. Con la vittoria della Sprint Qualifying Race, Verstappen si porta a casa ... Leggi su quattroruote (Di sabato 17 luglio 2021) Ottavain carriera per Max, primo vincitore della Sprint Qualifying Race della storia della Formula 1. L'olandese della Red Bull è partito a razzo, beffando Lewis Hamilton. Da quel momento, Max non ha più lasciato la leadership e ha mostrato un ritmo superiore a quello delle due Mercedes che si sono dovute così accontentare della seconda e terza posizione. Grazie al quarto posto di oggi, Leclerc partirà domani dalla seconda fila, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Le dichiarazioni dei protagonisti. Con la vittoria della Sprint Qualifying Race,si porta a casa ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Verstappen: 'Che lotta con Lewis!'. Hamilton: 'Bisogna inventare qualcosa' Nuovo format, vecchia storia. È ancora Max Verstappen a imporsi nella prima Sprint Race della storia della Formula 1. L'olandese della Red Bull, con questo risultato, partirà dalla pole nella gara di ...

Verstappen in pole a Silverstone, vince la prima Sprint Race AGII - Max Verstappen su Red Bull ha vinto la prima Sprint race della storia della Formula 1 e ha conquistato così pole position del Gran premio di Gran Bretagna che per la prima volta ha assegnato punti nelle qualifiche, svoltesi come una mini - gara sul circuito di Silverstone. Alle sue spalle si è piazzato campione del mondo Lewis Hamilton, ...

Gran Bretagna, la lettera degli scienziati a Boris Johnson contro la riapertura: «Pericoloso e immorale» Corriere della Sera F1: GP Gran Bretagna, Sprint Qualifying – Leclerc in quarta posizione, Sainz undicesimo ... da 100 km – 17 giri del circuito di Silverstone – che ha definito la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna che prenderà il via domani alle 15 locali (16 CET), sulla distanza di 52 ...

Sprint qualifying a Verstappen, in pole a Silverstone ... vince la prima Sprint Qualifying della storia della Formula 1 e ottiene la pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, il pilota della Red Bull brucia in partenza Lewis ...

