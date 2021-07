Diana Del Bufalo: “Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling”. Bufera social (Di sabato 17 luglio 2021) Stanno facendo parecchio discutere le parole dell’attrice Diana Del Bufalo sul catcalling, il fenomeno delle molestie verbali ai danni delle donne di cui si è molto discusso nelle ultime settimane. “Sarà che io Sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling…”, ha detto l’esuberante attrice in un video pubblicato in una storia di Instagram. Un parere che non è passato inosservato e che ha riacceso il dibattito social sul tema. Con il suo consueto stile ironico e trasognante, Del ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) Stanno facendo parecchio discutere le parole dell’attriceDelsul, il fenomenomolestie verbali ai dannidi cui si è molto discusso nelle ultime settimane. “Sarà che iounapochissimea cuiil…”, ha detto l’esuberante attrice in un video pubblicato in una storia di Instagram. Un parere che non è passato inosservato e che ha riacceso il dibattitosul tema. Con il suo consueto stile ironico e trasognante, Del ...

