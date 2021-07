Covid:Campania;238 positivi,sale indice del contagio,2 morti (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 238 in Campania i casi positivi al Covid su 7.681 tamponi molecolari esaminati. sale, dunque, l'indice di contagio che oggi è pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo i dati dell'Unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 238 in Campania i casialsu 7.681 tamponi molecolari esaminati., dunque, l'diche oggi è pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo i dati dell'Unità ...

