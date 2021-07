Beautiful anticipazioni | Flo in pericolo | Sally la ucciderà?

(Di sabato 17 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 18 luglio 2021? Non ci resta che dare un occhio a quelle che sono ledalle puntate americane della soap di Canale 5 e scoprire quello che succederà a Flo ma anche a, visto che la Spectra ha colpito la fidanzata di Wyatt e si vuole sbarazzare di lei per evitare che possa raccontare quello che ha scoperto. Si perchè Flo ha scoperto tutta la verità sulla vicenda che vede la stilista protagonista. E anche se non riusciva a credere che una ragazza potesse arrivare persino a inventare una malattia, pur di riavere il suo ex, alla fine, ...

Pericolo di morte in arrivo per Cesur Alemdarolu (Kvanç Tatltu) nelle prossime puntate italiane di Brave andma, inaspettatamente, non sarà il 'nemico' Tahsin Korluda (Tamer Levent) il responsabile. L'uomo cadrà infatti tra le grinfie di Bülent Aydnba (Serkan Altunorak), Cahide Korluda (Sezin ...Ledella soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin , nelle puntate da Lunedì 19 luglio a Venerdì 23 ...Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 luglio 2021? Non ci resta che dare un occhio a quelle che sono le anticipazioni dalle puntate americane della ...Nelle anticipazioni del nuovo episodio di Beautiful di oggi, 17 luglio, in onda su Canale 5 alle 13.40: Wyatt è costretto da Flo a cacciare di casa Sally provando a convincerla di andare a stare in ...