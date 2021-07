ATP Bastad 2021, Federico Coria e Casper Ruud in Finale sulla terra rossa svedese (Di sabato 17 luglio 2021) Si è delineato il quadro dei qualificati alla Finale dell’ATP di Bastad (Svezia). sulla terra rossa scandinava saranno Casper Ruud e Federico Coria a contendersi il titolo. Il norvegese (n.16 ATP) ha sconfitto per 6-1 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.97 del ranking), giustiziere negli ottavi di Finale di Fabio Fognini. Un confronto dominato da Ruud che ha fatto valere la propria continuità di gioco e per l’iberico c’è stato poco da fare. Carballes Baena, infatti, ha provato a rimettersi in ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Si è delineato il quadro dei qualificati alladell’ATP di(Svezia).scandinava sarannoa contendersi il titolo. Il norvegese (n.16 ATP) ha sconfitto per 6-1 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.97 del ranking), giustiziere negli ottavi didi Fabio Fognini. Un confronto dominato dache ha fatto valere la propria continuità di gioco e per l’iberico c’è stato poco da fare. Carballes Baena, infatti, ha provato a rimettersi in ...

