WhatsApp, arriva la terribile notizia: ora gli utenti rischiano grosso (Di venerdì 16 luglio 2021) Novità per ciò che riguarda WhatsApp e i suoi utenti. È arrivata una terribile notizia che fa preoccupare: ecco cosa succede Sono mesi turbolenti per ciò che riguarda WhatsApp e le sue linee guida per la privacy. Si è parlato a lungo della possibile cessione di dati a Facebook a puro scopo di advertising. Sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Novità per ciò che riguardae i suoi. Èta unache fa preoccupare: ecco cosa succede Sono mesi turbolenti per ciò che riguardae le sue linee guida per la privacy. Si è parlato a lungo della possibile cessione di dati a Facebook a puro scopo di advertising. Sono L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CinziaP111 : RT @ElisaCuccolo: Quindi Non C'è Una Famiglia Per Me? Mi Avete Guardato Bene? TOMMY ?? 70 Giorni Circa, Cerca Casa! Si trova a Palermo e Arr… - giornalettismo : Arriva il primo resoconto di #Whatsapp in #India, 2 milioni di utenti bloccati per spam - AlessiaManka : Menzione speciale a WhatsApp che ora non resuscita più le chat archiviate quando arriva un nuovo messaggio. - MeTMiB2B : Faremo la spesa su WhatsApp: arriva l’invasione delle super app - cinzia_pietro : RT @ElisaCuccolo: Quindi Non C'è Una Famiglia Per Me? Mi Avete Guardato Bene? TOMMY ?? 70 Giorni Circa, Cerca Casa! Si trova a Palermo e Arr… -