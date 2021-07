(Di venerdì 16 luglio 2021) Sfilata indimenticabile perche scegliee lo scenario delle Gaggiandre all’Arsenale, luogo della Biennale, un gesto d’amore per, città immortale. Con lo strumento che sa ammaliare, quello della couture di moda, insieme questa volta all’arte, il connubio perfetto, un progetto che è il punto fermo “di vera rinascita culturale“, racconta il direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Complice il clima, la luce del tramonto d’estate sulla Laguna, va in scena un défilé perfetto, di certo uno dei più coinvolgenti di questi ultimi anni., scenografia impeccabile con il ...

Advertising

Corriere : Valentino des Atelier, sfilano all’Arsenale di Venezia le opere d’arte da indossare - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Valentino Des Ateliers, a Venezia l’Alta Moda si fonde con l’arte. Piccioli: “Vergognoso dibattito su ddl Zan. Non si può… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Valentino Des Ateliers, a Venezia l’Alta Moda si fonde con l’arte. Piccioli: “Vergognoso dibattito su ddl Zan. Non si può… - HuffPostItalia : Valentino a Venezia, stupore e meraviglia - ANSA_Lifestyle : Pierpaolo Piccioli presenta la sua idea di #Valentino Haute Couture a Venezia, all’Arsenale: “Era l'unico posto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Venezia

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

...non e arte' dichiara il direttore creativo Pier Paolo Piccioli mentre presenta la sfilata...collezione Alta Moda Piccioli ha sfilato nello spazio delle Gaggiandre alla Biennale di, su ...Siamo a, la città più facilmente associata all'arte nell'immaginario collettivo, nello spazio suggestivo delle Gaggiandre dell'Arsenale, luogo deputato ad esposizioni artistiche di ogni ...Dopo la sfilata di Saint Laurent all’Isola della Certosa, anche Valentino arriva a Venezia. In una spettacolare sfilata all’Arsenale, tra il pianoforte e il tramonto in laguna, sfila la ...Siamo a Venezia, la città più facilmente associata all'arte nell ... sicchè l'affermazione ha un che di provocatorio, non ultimo perché Valentino presenta qui la nuova collezione di alta moda, ...