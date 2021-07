"Vaccino gratis...". Un altro disastro di Rubio (Di venerdì 16 luglio 2021) Chef Rubio su Twitter si è scagliato contro il green pass e la possibilità che ne venga ampliato l'utilizzo, invocando la gratuità dei vaccini Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Chefsu Twitter si è scagliato contro il green pass e la possibilità che ne venga ampliato l'utilizzo, invocando la gratuità dei vaccini

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino gratis Green Pass Italia obbligatorio nei ristoranti? Parlano gli chef "Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate - tuona Rubio - e che tutela i pochi fingendo di interessarsi ...

All’ospedale Niguarda di Milano test gratuito contro l’epatite C insieme al vaccino anti Covid-19 Al centro vaccinale gestito dall’ospedale Niguarda, oltre ai vaccini anti-Covid, è possibile fare gratuitamente anche i test per l’epatite C. L’obiettivo è diagnosticare preventivamente l’infezione ...

