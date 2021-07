Temptation Island | Manuela e Stefano ancora insieme dopo il reality | l’indiscrezione accende i sospetti

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il “viaggio nei sentimenti” diè giunto all’incirca a metà percorso e i fan del programma si domandano già che ne sarà delle coppie protagoniste. Fra prime uscite, frecciatine, filmati e falò i concorrenti si stanno facendo conoscere e il pubblico inizia a immaginare come potrebbero concludersi le storie di quest’anno. In queste ore sono emersi interessanti dettagli sue sul loro amoreili ...

Finora Alessandro si era rivelato come uno dei fidanzati più tranquilli di ''. Nelle prime settimane al villaggio si era infatti dedicato soprattutto agli allenamenti e all'alimentazione, facendo rimanere perplesse anche le tentatrici. Qualcosa però è ...Claudia Venturini e Stefano Socionovo dopo2021 hanno ritrovato la passione perduta. A parlarne ci pensa la coppia, appena uscita dal reality delle tentazioni, in un'intervista su Uomini e Donne Magazine . Cos'è successo tra ...Manuela e Stefano sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Nella giornata di venerdì 16 luglio, Deianira Marzano ha condiviso nelle sue storie Instagram, una segnalazione ...Le anticipazioni di Temptation Island rivelano un risvolto per la coppia formata da Manuela e Stefano che nessuno si aspettava. Quest’edizione di Temptation Island, iniziata soltanto da qualche ...