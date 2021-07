Real Madrid, pubblicati altri audio di Florentino Perez su Raul e Figo (Di venerdì 16 luglio 2021) El Confidencial continua a pubblicare degli audio che vedono protagonista Florentino Pérez. Stavolta, le dichiarazioni del presidente dei blancos riguardano Figo e Raul. Queste le parole del numero uno delle Merengues: “Figo è quello che rovina lo spogliatoio. Il migliore è stato Zidane, senza dubbio. Figo è stato un figlio di putt…, come quel ragazzo, Raul. I due peggiori sono stati Figo e Raul”. Foto: Twitter Figo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) El Confidencial continua a pubblicare degliche vedono protagonistaPérez. Stavolta, le dichiarazioni del presidente dei blancos riguardano. Queste le parole del numero uno delle Merengues: “è quello che rovina lo spogliatoio. Il migliore è stato Zidane, senza dubbio.è stato un figlio di putt…, come quel ragazzo,. I due peggiori sono stati”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

