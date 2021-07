Morto Libero De Rienzo | l' economista di «Smetto quando voglio»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Èa soli 44 anni l'attore napoletanoDe, stroncato da un infarto. È stato trovato senza vita da un amico, nella sua casa romana. Se è con Fortapàsc (2009) di Marco Risi che probabilmente ha toccato il suo picco cinematografico, mostrando le sue doti drammatiche e da solista nei panni del giornalista napoletano Giancarlo Siani ucciso dalla camorra,Dedeve la sua popolarità più recente alla saga comica e coraledi Sydney Sibilia, in cui ha rivestito il ruolo dell', sempre un ...

